Il Marsala Volley batte Arzano: è terza in classifica

Non poteva andare meglio l’esordio casalingo per Coach Lino Giangrossi che nell’ultima sfida del girone di andata del Campionato serie B1 di Volley femminile girone D alla guida dell’EnoDoro Marsala Volley batte perentoriamente l’Arzano Volley 3-0 grazie ai parziali 25/22, 25/18 e 25/17. Il roster è stato capace di affrontare con la giusta determinazione l’appuntamento casalingo imposto dal calendario senza badare tanto al sottile e concretizzando al massimo le occasioni che si sono succedute durante il match.Un risultato che lascia poco all’immaginazione e che certifica un netto predominio territoriale delle lilibetane rallentato da un ritorno delle napoletane nel solo primo parziale, comunque sempre ad appannaggio del Marsala Volley. Coach Giangrossi presenta in campo la diagonale Courroux/Varaldo, le bande Pozzoni e Bondavalli e le centrali Caserta e Zingoni, quest’ultima tornata in panca per l’ingresso del libero Oggioni. Un’ottima distribuzione del gioco, visto anche lo score personale delle pallavoliste marsalesi, sarà la vera chiave di volta del match che si incanalerà per la giusta via dai primi istanti di gioco giungendo, con il passare delle azioni e dei set, al termine della sfida ed alla conquista di tre importanti punti classifica. Adesso testa all’intero girone di ritorno, il cui inizio ai primi di febbraio, servirà per confermare o addirittura migliorare la terza posizione in classifica.

Tabellino di gara:

Enodoro Marsala Volley – Lu.Vo. Barattoli Arzano 0-3 (25/22, 25/18 e 25/17)

Enodoro Marsala Volley: Courroux 2, Pozzoni 9, Caserta 13, Varaldo 20, Bondavalli 3, Zingoni 3, Oggioni (L), Cecchini 5, Messaggi 3, Grippo ne, Guastella ne, Carpio ne, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.Lu.Vo.

Barattoli Arzano: De Siano 7, Aquino 4, Suero De Leon 6, Silvestro 1, Gianfico 7, Putignano 10, Piscopo F (L), Di Domenico, D’Angiolella ne, Maresca ne, Piscopo V (L2). Coach: Francesco Eliseo.

Battuta (punti/err): Marsala 4/6, Arzano 3/6 –

Muri punto: Marsala 8, Arzano 0

Ricezione: Marsala 63%, Arzano 52% – Attacco: Marsala 39%, Arzano 27%.