A Marsala la relazione 2024 del Comandante della Polizia Municipale: “Criticità su strada e rifiuti. Siamo carenti di personale”

Domenica 19 gennaio Marsala ha celebrato la sua Patrona, la Madonna della Cava, una ricorrenza di grande significato per la città. In questa occasione, il Complesso San Pietro è stato nuovamente teatro di una tradizione consolidata: il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, ha reso nota la relazione finale sull’attività del Corpo per l’anno 2024, un momento di sintesi delle operazioni svolte e delle sfide affrontate. Il Comandante Menfi ha iniziato il suo intervento con un pensiero di gratitudine rivolto al sindaco, che ha voluto rinnovargli la fiducia nel guidare il Corpo della Polizia Municipale e all’assessora Ingardia, apprezzando la sua capacità di “coniugare la discrezione con l’incisività” nella gestione del proprio incarico. Un tema importante sollevato durante l’intervento riguarda la collaborazione tra le forze dell’ordine: “La collaborazione tra le istituzioni rappresenta il cuore pulsante della sicurezza cittadina”, ha sottolineato il Comandante.

I Punti salienti della relazione 2024 della Polizia Municipale

I punti salienti della relazione sono molteplici: le problematiche legate alla sicurezza urbana sono ormai al centro del dibattito politico, sia a livello nazionale che locale; gli investimenti in mezzi tecnici e infrastrutture, che hanno dato alla Polizia Municipale un volto nuovo; l’attività di prevenzione e controllo del territorio; l’intensa attività amministrativa e propulsiva; l’importanza strategica delle Ordinanze Dirigenziali di Viabilità; il supporto fornito alle altre Forze dell’Ordine e alla Magistratura tramite l’estrapolazione e la condivisione di immagini e video catturati dai nostri sistemi di videosorveglianza; le ordinanze contingibili e urgenti sottoscritte dal sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Locale Sanitaria come quella sul consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche e la diffusione di musica a livelli disturbanti.

Il bilancio sulle attività realizzate su strada

Sono state adottate 423 Ordinanze Dirigenziali di Viabilità nel corso dell’ultimo anno finalizzate a migliorare in modo stabile la circolazione stradale. Nel 2024 sono stati assunti 11 vigili stagionali qualificati, il cui contributo è stato e continua ad essere determinante, soprattutto nelle ore serali e nelle aree critiche della città. Sono stati programmati sei attraversamenti pedonali rialzati in punti strategici, per ridurre il rischio di incidenti dovuti all’eccesso di velocità. È stata potenziata la videosorveglianza cittadina con 120 telecamere attive, cui si aggiungeranno altre 100 telecamere entro il 2025, grazie a progetti finanziati dal Ministero dell’Interno. Sono stati installati 4 varchi elettronici nella ZTL, che hanno accertato 1.891 violazioni in un solo mese, dimostrando la loro efficacia. Sempre nel 2024, sono state effettuate oltre 100 estrapolazioni di materiale video e fotografico. Questi dati, raccolti dai nuclei operativi della Polizia Municipale, sono stati messi a disposizione delle autorità competenti, consentendo di identificare e perseguire gli autori di reati anche gravi, come aggressioni contro la persona e furti contro il patrimonio, commessi in spazi pubblici; rafforzare il ruolo della videosorveglianza come strumento di prevenzione e repressione dei crimini, restituendo ai cittadini un senso di sicurezza e fiducia. Sono state 22.400 le sanzioni elevate per violazione alle norme del C.d.S.; rimossi 137 ciclomotori in circolazione sprovvisti di targa e 68 veicoli in stato di abbandono su aree pubbliche, 22 i Trattamenti Sanitari Obbligatori effettuati. Questi altri dati: 228 sinistri stradali rilevati di cui 3 con esito mortale, 146 con feriti e 79 con danni ai mezzi; 17 Rapporti all’autorità giudiziaria; 146 Rapporti a Studi Legali e studi di investigazioni, 7 Rapporti al G.d.P. per ricorsi verbali; 3 ricorsi avverso verbali inviati alla Prefetture; 5 notizie all’Inps e INAIL; 3 Rapporti ad altre Forze dell’Ordine; 23 Deleghe d’indagini da parte dell’A.G..

Il bilancio in ambito di PG Ambientale ed Edilizia, Polizia Amministrative e Veterinaria

Sono stati 520 i fascicoli incamerati in materia Ambientale, Edilizia e di Pubblica Incolumità, 70 le Notizie di Reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria, 86 le Deleghe di Indagini evase, 31 le sanzioni amministrative in materia di veicoli abbandonati, violazione di ordinanze sindacali e polizia veterinaria; 38 le Ordinanze di demolizione verificate, 4 i sequestri di aree adibite a discariche abusive di rifiuti e solo un sequestro di un’azienda esercente digestione rifiuti; una la chiusura di Bed & Breackfast per violazioni amministrative e ambientali. Altra dati: 1.066 fascicoli incamerati in materia di polizia veterinaria; per quanto riguarda l’ufficio case popolari, sono 531 gli accertamenti di Polizia Veterinaria, 420 tra deleghe, sub-deleghe, notifiche o accertamenti per conto dell’Autorità Giudiziaria, 115 pratiche di rinvenimento oggetti smarriti, accertamenti I.A.C.P. e per occupazione abusiva di alloggi popolari, 33 CNR per occupazione abusiva alloggi popolari. In tema di reati ambientali: 74 violazioni ambientali accertate, di cui 39 con rilevanza anche penale; istruite 39 deleghe di indagini disposte dall’Autorità Giudiziaria, 100 controdeduzioni relative ad opposizioni amministrative avanzate dai trasgressori avverso sanzioni pecuniarie; strapolati circa 100 immagini-video consegnati ad altre forze di Polizia dello Stato ai fini della identificazione degli autori di reati contro la persona o i patrimonio; 130 i decreti ingiuntivi per verbali non pagati elevati nell’anno 2020; disposto il sequestro cautelare dei veicoli impiegati per l’abbandono dei rifiuti o per il compimento di altri illeciti ambientali; 35 sanzioni per violazione Ordinanza Sindacale che impone ai proprietari la bonifica dei terreni incolti.

L’attività dell’Annona: i dettagli

Sono 88 le sanzioni amministrative per violazioni in materia di commercio e somministrazione di alimenti bevande, emissioni sonore e occupazioni di suolo pubblico; disposta la chiusura di un’attività di autoriparazione in un locale adibito ad autofficina senza essere in possesso di nessuna autorizzazione, in violazione della L. n. 122 del 05.02.1992, sanzionato dall’art. 10 con il sequestro dei beni ai fini della confisca; chiusa un’attività abusiva di autoriparazione congiuntamente alla Guardia di Finanza di Marsala; chiusura e sequestro ai fini della confisca di un’azienda agricola intenta al commercio al dettaglio di generi alimentari senza autorizzazione e/o SCIA di vicinato e di un panificio abusivo in aperta campagna; si è proceduto al controllo in contrada Strasatti congiuntamente ai Carabinieri, di diversi esercizi di ristorazione e di vicinato, e in due locali, apparentemente classificati come Associazioni, veniva accertata la somministrazione abusiva di alimenti e bevande, tenuto conto che a consumare i pasti non c’erano i soci ma normali avventori. Ai due esercizi sono state inflitte sanzioni per complessivi 10.000 euro; sono state espletate 16 ispezioni, su delega della Procura dei Minori presso il Tribunale di Palermo, inerenti strutture di accoglienza di II livello-alloggio per minori; sono state controllate 77 attività commerciali, 8 inerenti esposti, congiuntamente a personale ASP-SIAN, 4 congiuntamente a Capitaneria di Porto di Marsala, Stazione Carabinieri di Marsala, ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione Veterinaria; 22 le deleghe di indagini riscontrate e 660 fascicoli d’indagine istruiti.

Viabilità, permessi e contenziosi

I dati relativi a questo settore vedono: 423 Ordinanze Dirigenziali di viabilità, 523 Permessi di sosta e transito in ZTL, 26 Autorizzazioni alla sosta nelle piazze per manifestazioni e autorizzazione al transito, 127 Pass Rosa, 1.335 Contrassegni per disabili; 150 esposti ricorsi avanzati dai contravventori, trasmessi alla Prefettura di Trapani con le dovute controdeduzioni e corredate di quant’altro prescritto dal C.d.S.; 50 opposizioni a verbali e cartelle esattoriali promosse dai contravventori innanzi al G.d.P. e alle Commissioni Tributarie Provinciali, trasmesse ai competenti organi con relative memorie difensive per la costituzione in giudizio e la comparsa in udienza; 55 comunicazioni fatte ad altrettanti contravventori, a seguito di istanze di annullamento in autotutela di accertamenti di violazioni al C.d.S.; 2 pratiche di insinuazione al passivo fallimentare al fine del recupero di somme quali sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. commesse da ditte dichiarate fallite; 32 richieste di sgravio di cartelle esattoriali; 400 procedimenti (moltiplicati per le necessarie attività svolte in relazione ad ogni procedimento) iscritti a ruolo davanti al G.d.P. di Marsala contro il Comune di Marsala con ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative elevate tramite dispositivo per il controllo elettronico della velocità, con esame, redazione e deposito delle controdeduzioni nonché delle comparse conclusionali, partecipazione alle udienze ove richiesta. Sono 297 le determine di impegno finanziario di spesa relative a procedure attivate per la fornitura di beni o servizi, 416 quelle di liquidazione finanziaria, 202 delibere di Consiglio comunale per debiti fuori bilancio, 9 le delibere di Giunta Municipale e 2 Transazioni; 46 le ordinanze a firma del Comandante, 57 le richieste di verifiche tributarie all’Ufficio tributi, 57 richieste di verifiche pagamento canone acquedotto; 51 le determine impegno per rimborso proventi contravvenzionali e 51 quelle di liquidazione per rimborso proventi contravvenzionali; 27 le determine di liquidazione al personale per reperibilità, turnazione, straordinario; 36 le ordinanze ingiunzioni per altri uffici, 61 le trasmissioni telematiche memorie difensive al GDP di Marsala. Gestione finanziaria delle somme introitate attraverso l’amministrazione diretta delle aree di sosta a pagamento: euro 372.800 di cui 250.300,70 euro prelevate dai parcometri e 122.580 euro incassate tramite applicazioni informatiche. In autonomia, il Comando ha gestito procedure di gara inerenti le forniture e i servizi di competenza della Polizia Municipale: sono 150 le ordinanze- ingiunzioni e otre 15.000 fascicoli amministrativi

Sicurezza Urbana e carenza di personale di PM

La collaborazione tra cittadini, istituzioni e Polizia Municipale è fondamentale per affrontare le sfide attuali, dalle problematiche ambientali al contrasto della criminalità diffusa. Solo con uno sforzo condiviso possiamo raggiungere risultati concreti e duraturi. Lo ricorda il Comandante Menfi nella sua relazione. Ma un punto è veramente critico per il Corpo: la carenza di personale. A parte i lavoratori stagionali: “Le ultime assunzioni risalgono ai primi anni ’90 e, da allora, non sono stati più banditi nuovi concorsi. L’organico dei vigili si è negli anni drasticamente ridimensionato, fino a raggiungere i minimi storici attuali, che consentono di impiegare solo due pattuglie per turno esterno, al massimo, per far fronte alle incombenze istituzionali descritte in precedenza. Di queste, una pattuglia è costantemente assorbita dal rilevamento degli incidenti stradali. È stato avviato un progetto di assunzione di vigili stagionali, che hanno già dato un contributo fondamentale nel potenziamento del controllo del territorio. Inoltre, è stata espletata una procedura di progressione verticale interna al Comune, già portata a termine dal sottoscritto come Presidente di Commissione, che consentirà presto di immettere sette nuovi vigili in servizio. Infine, sono previste ulteriori assunzioni nel corso dell’anno in corso e nel successivo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’organico e garantire una maggiore presenza sul territorio” scrive Menfi che, ringraziando i ‘suoi uomini’, ha voluto ricordare il peso che hanno oggi i Social e in particolare “… i frequenti attacchi che giungono dai social media, terreno fertile per il livore e la mancanza di consapevolezza di alcuni cosiddetti “leoni da tastiera”, non possono e non devono scalfire l’impegno, gli ideali e la motivazione che animano le donne e gli uomini della Polizia Municipale. Essi continuano a operare ogni giorno al servizio della comunità, consapevoli che il loro lavoro, anche se talvolta misconosciuto, è indispensabile per garantire sicurezza, legalità e decoro urbano”.