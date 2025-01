“Grazie ai veterinari ‘angeli’ di Marsala che hanno salvato la mia cucciola”

I medici spesso sono angeli perchè salvano la vita di tanti, persone o animali. A raccontarci una vicenda che ha visto una cagnolina in pericolo di vita salvata da veterinari marsalesi, sono i suoi padroni:

“scrivo questa lettera andando un po controcorrente dato che si tende sempre e solo a ringraziare la fondamentale e primaria sanità umana e le indiscusse eccellenze sanitarie che ci salvano la vita e che sono da lodare e incoraggiare in maniera indubbia e costante. Con questa lettera oggi, invece, voglio dare voce e ed elogiare una realtà marsalese numero 1 nel campo della medicina veterinaria, per me un’eccellenza per come i medici mi hanno sempre trattata da cliente e hanno salvato in questi giorni la mia amata cagnolina anziana che, oltre al valore della vita in generale, rappresenta per me un componente della famiglia fondamentale, sia per il legame emotivo che affettivo. Ebbene, ringrazio infinitamente il Centro Veterinario Araba Fenice di Marsala e tutto lo staff, in particolare il preparatissimo e bravissimo chirurgo Dott. Ignazio Pumilia, la formidabile e premurosa Dott.ssa Federica Di Giovanni, la dolce Dott.ssa Giulia Marino e l’ecografista Paolo Salone che hanno seguito la mia Olga in seguito ad una grave complicanza insorta in seguito ad un “banale” intervento (una sterilizzazione) effettuato a Palermo da un noto veterinario.

Il Dott. Pumilia si è fatto carico di “riparare il danno” e ha effettuato magistralmente, insieme alla Dott.ssa Di Giovanni, una complicata e rischiosa revisione chirurgica alla mia cucciolona di 10 anni che era per giunta in peritonite e devo ringraziare loro se è ancora in vita e può donarmi felicità per altro tempo. Ho voluto scrivere oltre che per manifestare tutta la mia gratitudine a questi Angeli anche per dare voce a queste eccellenze che spesso passano in secondo piano, in un mondo in cui gli animali d’affezione sono ormai diventati parte integrante nelle famiglie e costituiscono un prezioso patrimonio affettivo, a volte anche curativo, in molti contesti. Inoltre, la medicina veterinaria rappresenta un ponte tra salute animale e umana e bisogna ricordare che è fondamentale nell’assicurare la salute pubblica. Un infinito grazie ancora al Centro Veterinario Araba Fenice di Marsala“.

Olga, Nair, Valerio