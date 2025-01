Calcio: il Marsala in 9 perde in casa contro la Parmonval

Una partita nata male quella del Marsala 1912 allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” contro la Parmonval. Nei primi minuti un brutto fallo degli azzurri fa intervenire l’arbitro che espelle un giocatore del Marsala. In inferiorità numerica il Marsala subisce la rete degli avversari su punizione, rete di Sans. Non si mette bene per il Marsala che nel secondo tempo subisce altre due reti, da parte di Passero e Cervello, rispettivamente al 3′ e al 44′ e il Marsala finisce persino in 9. Una vittoria quella della Parmonval in trasferta che supera così di solo un punto (26) la squadra di Mister Brucculeri (25), in classifica.