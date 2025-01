Balotelli al Trapani Calcio? Mission impossible

Il presidente del Trapani 1905 Valerio Antonini pensa in grande: portare il controverso attaccante Mario Balotelli in maglia granata. In questo modo Ezio Capuano, allenatore conosciuto per la sua passione eccentrica, si ritroverebbe ad allenare un giocatore altrettanto fuori dagli schemi, soprattutto per la sua vita e la sua carriera altalenante. “Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi, un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni? Io sono pronto a parlarne…” ha scritto Antonini su X. Ma Mario, agli sgoccioli con il Genoa, potrebbe cambiare maglia e scendere in Serie C? Al momento sembra più che altro una mission impossible.