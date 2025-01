Omicidio Liborio Como, dal Consiglio comunale di Erice solidarietà al quartiere San Giuliano

Il Presidente del Consiglio comunale di Erice, Ruggero Messina, ha espresso la piena solidarietà dell’intero Consiglio comunale ai cittadini del quartiere di San Giuliano, recentemente colpito dalla tragica vicenda dell’omicidio di Liborio Como. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, suscitando una riflessione sull’importanza di come gli eventi vengano raccontati e interpretati dai media. In una dichiarazione ufficiale, Messina a nome del Massimo Consesso Civico, ha sottolineato come San Giuliano, un quartiere che rappresenta da sempre un simbolo di inclusione e vitalità, sia una parte fondamentale della città di Erice, in quanto un insieme di persone che lavorano, vivono con dignità e contribuiscono al benessere del territorio. Pertanto, ogni forma di violenza o devianza, che possa essersi verificata, non può essere attribuita all’intera comunità, la quale è composta da cittadini onesti e laboriosi.

Il ruolo delle Istituzioni accanto i territori

“Gli episodi di violenza o di devianza, purtroppo, sono fenomeni complessi e non devono mai essere generalizzati – ha dichiarato Messina -. Le generalizzazioni e i giudizi sommari rischiano solo di alimentare pregiudizi ingiustificati e di danneggiare ulteriormente una comunità che già affronta difficoltà. San Giuliano è una zona che rappresenta un’importante parte della nostra città e non merita di essere stigmatizzata o emarginata”. Il Consiglio comunale ha quindi lanciato un appello rivolto alle testate giornalistiche, invitandole a riflettere sull’importanza di un linguaggio equilibrato e rispettoso quando si raccontano fatti di cronaca, in particolare quelli legati alla criminalità. “Le parole hanno un peso, e ogni narrazione che amplifica le problematiche sociali o condanna un intero quartiere non fa che alimentare divisioni e pregiudizi”, si legge nel comunicato.

Le istituzioni, i media e i cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere una cronaca che rispetti la realtà dei fatti senza distorsioni, evitando di cadere nella tentazione di semplificare eccessivamente storie complesse. Solo così si potrà lavorare per una città più unita, che sappia guardare al futuro con speranza e determinazione. Il Consiglio ha ribadito il proprio impegno a favore della comunità di San Giuliano, promettendo di sostenere i cittadini attraverso il dialogo e la collaborazione per superare le sfide quotidiane. “Lavoriamo insieme per valorizzare il grande potenziale umano e sociale di questo quartiere – ha aggiunto Messina -. Il nostro obiettivo è costruire una società più solidale e inclusiva, dove ogni cittadino possa sentirsi parte integrante di un progetto comune di crescita e di progresso”. Infine un messaggio di speranza: “Ci auguriamo che il futuro riservi serenità e benessere a tutti i cittadini di San Giuliano e dell’intera città di Erice, affinché si possano superare le difficoltà e si possa lavorare per un domani migliore, insieme“.