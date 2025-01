25 anni fa moriva Bettino Craxi, il ricordo “dell’amico” senatore Pietro Pizzo. VIDEO

Oggi, 19 gennaio, ricorrono i 25 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano e due volte presidente del Consiglio dei Ministri. Il leader del simbolo del Garofano è stato sempre legato alla Sicilia ed in particolare alla zona occidentale della provincia di Messina. In una lunga intervista il senatore socialista Pietro Pizzo, che da Marsala ha accompagnato le battaglie del collega di partito e dell’amico Bettino Craxi, traccia ai nostri microfoni il profilo dell’ex premier, i rapporti che li legavano, gli aneddoti, fino agli ultimi anni di vita in Tunisia, ad Hammamet, dove si è rifugiato dopo Mani Pulite e un mandato d’arresto. Morirà lì, senza la possibilità di tornare nel suo Paese.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA: