A Castelvetrano nasce “ANiMa”,  laboratorio creativo con Massimo Pastore e Bia Cusumano

Nasce ANiMa a firma Massimo Pastore e Bia Cusumano in piena collaborazione e sinergia con Don Giuseppe Undari, Arciprete di Castelvetrano. ANiMa è il primo laboratorio di lettura espressiva e scrittura creativa che avrà luogo presso il piccolo Teatro di San Giovanni sito in Via Piave accanto alla bellissima Chiesa di San Giovanni Battista.Il laboratorio si svolgerà ogni domenica pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 alla presenza del maestro Massimo Pastore, attore e regista di Marsala e di Bia Cusumano, docente e scrittrice.L’idea nasce per restituire un’anima a un luogo meraviglioso e poco conosciuto di Castelvetrano sito nel suo centro storico, oggi sede di attività religiose, un tempo creato ed espressamente voluto dai padri Rosmimiani.

Il piccolo teatro è una bomboniera ricca di potenzialità infinite da restituire ai suoi cittadini e non solo. Ridare anima, voce e sguardo ai posti è ciò che fa la Parola in tutte le sue forme. Così Don Undari ha aperto le braccia e le porte del teatro e Massimo Pastore e Bia Cusumano, che hanno già siglato un gemellaggio tra le rispettive Associazioni di cui sono presidenti, il T.A.M e il PalmosaKore. Adesso sono pronti a creare momenti di incontro per adulti e ragazzi con la finalità di costruire percorsi mirati all’espressività linguistica e corporea e alla capacità creativa e immaginifica.Il piccolo teatro di San Giovanni è un mondo sommerso che si apre a tutti coloro che vorranno nutrirsi di parole, suggestioni, immagini, musiche e gesti. ANiMa nasce come dono di bellezza per una città che di meraviglie nascoste e neglette ne possiede tante.Il laboratorio prenderà il via domenica 2 febbraio 2025 con la presentazione ufficiale del progetto.Già aperte le iscrizioni al corso. Età minima richiesta per iscriversi 14 anni. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 324 7778321 e 342 0719576.