Basket: Trapani Shark domina ed è prima in classifica, risultato storico

Nel Campionato di serie A il Trapani Shark si è imposto in casa dello Scafati per 83 a 66, portandosi in testa alla classifica con 24 punti, al pari di Brescia e Trento, ma con una differenza punti che li premia, considerata la sconfitta del Brescia contro Tortona. “Trapani Shark, che fino a un anno e mezzo fa non esisteva nemmeno in Serie A2, oggi è prima in classifica in Serie A! Non riesco a trattenere l’emozione per quella che è una storia pazzesca. Una lacrima che non si ferma”, afferma il presidente Valerio Antonini sul suo profilo X. Manca ancora la partita tra la Virtus Bologna e Cremona; al momento però una cosa è certa: Trapani è prima in classifica nel massimo Campionato di Basket ed è un risultato storico, è la prima volta da quando è nata la società granata.