“Viaggiare Sicuri”: controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie siciliane

Sono 686 le persone controllate, 212 i bagagli ispezionati, una la sanzione elevata, 96 gli agenti impegnati in 60 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la prima giornata dedicata all’operazione “Viaggiare Sicuri”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata del 15 gennaio 2024.

L’attività straordinaria è stata finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. Le operazioni sono state coordinate in tutta la regione, dalla Sala Operativa Compartimentale della Polfer, e a Messina gli agenti sono stati supportati dalla presenza dell’unità cinofila della guardia di finanza. Gli agenti Polfer della Sicilia hanno effettuato i controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo centrale, utilizzando la strumentazione di ultima generazione come lo smartphone.

Gli agenti della Sezione Polfer di Catania, nell’ambito dei controlli straordinari, hanno riscontrato la presenza irregolare sul territorio nazionale di uno straniero di nazionalità tunisina, cui carico è stato successivamente emesso il provvedimento di espulsione. Inoltre hanno proceduto a sanzionare un individuo, che girovagava in stazione senza averne titolo.