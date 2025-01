Si ritrova la III C della scuola “S. Pellegrino” di Marsala anno ’96/97

A 27 anni dal suono dell’ultima campanella, si sono riuniti gli ex compagni della III C della Scuola Media “S. Pellegrino” di Marsala. In un clima di convivialità, i “ragazzi” ormai cresciuti, hanno riportato alla memoria aneddoti e fatti accaduti nel felice anno scolastico 96/97 quando, tra un rimprovero e una risata, il cielo appariva sereno per tutti all’orizzonte. Oltre al sincero affetto, la volontà di ritrovarsi nel ricordo di una cara compagna prematuramente scomparsa, in onore della quale è stato donato un cesto di beni di prima necessità per neonati al Movimento per la Vita di Marsala. “Vogliamo dire ai giovani di oggi – affermano gli ex studenti – di non badare alle cose materiali ma di fare tesoro dei momenti vissuti che ci hanno reso felici. Fieri delle persone che siamo diventati, siamo grati alla vita”.