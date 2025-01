A Partanna ritrovato il corpo di Daniel, scomparso da giorni

Era scomparso da giorni Daniel Anton, il bracciante agricolo di 54 anni di origini rumene, residente a Partanna e ritrovato senza vita in un dirupo nella contrada Frassino, una zona impervia della campagna della Città. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare, e sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti. Con lui al momento della scomparsa, c’era il suo cane di cui non si hanno ancora notizie. La scomparsa di Daniel era stata segnalata nei giorni scorsi dalla zia che non trovandolo a casa, aveva dato l’allarme contattando i Carabinieri.