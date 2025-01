Mazara calcio: Filippo Cavataio è il nuovo allenatore

La società Mazara calcio comunica di avere affidato l’incarico di allenatore della squadra gialloblù a mister Filippo Cavataio. Il neo tecnico canarino ha già incontrato la squadra e ha iniziato i primi allenamenti. Domenica 19 gennaio, nella gara casalinga di campionato con il Cus Palermo, il debutto nella panchina gialloblù. Mister Cavataio, classe 1969, mazarese di nascita, proviene dalla Folgore (Ecc) dove ha allenato nelle ultime due stagioni. In passato è stato allenatore del Campobello (campionato vinto in Eccellenza); Mazara (campionato vinto in Promozione), alla guida anche in Eccellenza e Serie D; Riviera Marmi (Ecc). Da calciatore, tra le tante maglie indossate, ricordiamo quelle del Trapani, Pontedera, Catania, Fasano, Gela, Avezzano, Mazara, Folgore e altre…