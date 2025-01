Le Egadi puntano al turismo sostenibile con il progetto “Islands of Sicily”

Il Comune di Favignana ha aderito a “Islands of Sicily”, un progetto innovativo volto a promuovere le isole minori della Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, puntando su un modello di sviluppo sostenibile e integrato. La partecipazione alla rete di promozione strategica consentirà al Comune di accedere a strumenti di marketing avanzati, campagne promozionali su mercati nazionali ed esteri, oltre a opportunità di networking con partner istituzionali e privati. Tra le azioni chiave previste per il 2025 figurano la partecipazione alle principali fiere internazionali del turismo, l’organizzazione di press tour per giornalisti e influencer capaci di orientare le tendenze di mercato, e lo sviluppo di una piattaforma digitale per la commercializzazione dell’offerta turistica delle isole minori siciliane.

“Questo progetto rappresenta un’occasione importante per le Egadi – dichiara l’assessore Stefania Bevilacqua, con delega al Turismo -. La sinergia con le altre isole siciliane ci permetterà di rafforzare la promozione del nostro territorio, soprattutto a livello internazionale, preservando le nostre peculiarità e unicità. Saremo presenti a importanti fiere, come Londra, Parigi, Berlino e Monaco”. E, sempre nell’ambito delle attività di promozione del territorio, il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta Isole Egadi parteciperanno alla prossima Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio. “Si tratta di uno dei più prestigiosi eventi fieristici del settore turistico”, aggiunge l’assessore Bevilacqua. “Anche quest’anno saremo presenti per promuovere il nostro territorio e presentare le iniziative previste per il 2025”.