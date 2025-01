Marsala: tra polemiche e mancanza di soluzioni, il Consiglio ha discusso di sicurezza

L’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala è stata la prima del 2025 e si è svolta ieri. E’ stata in gran parte riservata al tema della “sicurezza in città”, alla luce dei recenti episodi di violenza nel centro storico. La richiesta è stata quella di fare di più per rassicurare la cittadinanza che avverte paura, non si sente tutelata dai comportamenti violenti. I consiglieri hanno chiesto all’Amministrazione di essere più pressante nei confronti delle Autorità governative e di polizia, al fine di ottenere maggiore presenza delle Forze dell’Ordine e più incisività sul mantenimento dell’ordine pubblico. E’ stata chiesta anche una “seduta aperta” sulla questione sicurezza.

Tra gli interventi più “duri” quello dell’esponente dell’opposizione Rino Passalacqua seguito da quelli di Pino Ferrantelli, Rosanna Genna, Elia Martinico, Flavio Coppola, Vito Milazzo, Gabriele Di Pietra, Giuseppe Carnese, Leo Orlando e Lele Pugliese.

Il sindaco Massimo Grillo e il progetto strade sicure

Presente in Aula il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato che sono stati frequenti gli incontri/confronti con il Prefetto e il Comitato provinciale ordine pubblico sul tema sicurezza e diverse sono state le iniziative che sono state messe in atto per rassicurare la cittadinanza (implementazione della videosorveglianza, potenziamento del personale della Polizia Municipale, collaborazione al progetto “strade sicure” della Questura…). Inoltre il sindaco ha espresso la propria disponibilità a dare forza ad altre soluzioni/idee/indicazioni che provengono dal Consiglio, precisando che in Parlamento Nazionale è aperta la discussione sul “Decreto Sicurezza” in cui – collegialmente, con tutte le forze politiche – occorre essere più incisivi.

Eletto il “Garante dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza”

Chiusa la discussione, il Consiglio ha approvato all’unanimità la nomina dell’avvocato Francesco La Vela a “Garante dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza”, figura prevista dal relativo Regolamento comunale. Prima del termine della seduta,l’Aula ha avviato la trattazione del punto riguardante “Lavori di costruzione di un parcheggio nella c.da Strasatti. Acquisizione sanante”. Dopo l’illustrazione dell’atto da parte del dirigente Pier Benedetto Mezzapelle, il presidente Enzo Sturiano – tenuto conto che le competenti Commissioni devono ancora esprimersi sull’atto – ha rinviato la trattazione alla prossima seduta, già fissata per lunedì prossimo, 20 gennaio alle ore 16, quando sono in programma anche le interrogazioni che i consiglieri rivolgeranno al sindaco.