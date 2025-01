Marsala, manca un bus di linea che collega la via Istria con l’ospedale. La protesta dei residenti

Un articolato racconto di una paziente

Ne abbiamo parlato tante volte e scritto dei lunghi articoli. Sull’ospedale di Marsala da qualsiasi angolazione lo si guardi ci sono problemi (tanti) soluzioni prospettate (poche) realizzazioni fatte (pochissime). Oggi vogliamo, senza tema di essere accusati di cadere nel qualunquismo, trattare un argomento collaterale.

Ci scrive una nostra lettrice raccontandoci una vicenda personale che si trascina da tempo. “Ho 65 anni e sono stata operata di un brutto male che sembra per fortuna stia notevolmente regredendo – afferma Ignazia Zizzo -. Come tanti nelle mie condizioni ho la necessità di recarmi periodicamente al Paolo Borsellino per i controlli e le cure che la mia patologia richiede. Non ho la vettura di proprietà e debbo stare in attesa che qualcuno dei miei congiunti mi accompagni.

Il percorso dell’autobus di linea

L’ideale sarebbe utilizzare un mezzo pubblico. Ma l’autobus del comune dalle mie parti, in via Istria non passa per arrivare all’ospedale e neppure dalla vicina via Salemi. Mi sono informata e per raggiungere l’ospedale dovrei andare al capolinea in piazza del Popolo praticamente a chilometri della mia abitazione. Da lì il pullman del comune, percorrendo il tragitto sulla via Trapani e poi dalla via Vita il quartiere Amabilina, raggiunge la struttura di contrada Cardilla e lo stesso avviene in senso opposto per ritornare verso il centro città. Ma io che c’entro, e come me chi abita nelle mie zone come può raggiungere l’ospedale se non vuole utilizzare la vettura personale? Mi sono rivolta a singoli politici e agli uffici del settore, ma ho ricevuto solo risposte vaghe”.

Cambiare il percorso e adeguarlo alle esigenze dei residenti della zona

Raggiungere con un mezzo pubblico alcuni punti importanti della città, scuole e ospedali in primis, è certamente doveroso oltre che necessario. Pur comprendendo l’estensione territoriale molto articolata del comune di Marsala, riteniamo che collegare con i mezzi pubblici l’ospedale con quante più parti di Marsala sia indispensabile. Come conviene ai mezzi di informazione abbiamo raccontato un episodio che giriamo a chi di competenza sperando in una soluzione rapida ed efficace.