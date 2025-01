L’europarlamentare Benedetta Scuderi a Marsala per parlare di transizione energetica, tra sfide e opportunità

Sabato 25 gennaio alle ore 18, presso il centro sociale Sappusi di Marsala (via Omero 1), si terrà un importante incontro pubblico sul tema del futuro sostenibile in Sicilia. Nell’occasione, l’europarlamentare Benedetta Scuderi incontrerà cittadini e associazioni del territorio per un confronto aperto sulle sfide e le opportunità della transizione ecologica.

Membro del gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo, Benedetta Scuderi si è distinta per il suo impegno costante sui temi della sostenibilità ambientale e della giustizia climatica. In particolare, ha dedicato il suo mandato alla promozione di politiche innovative per la transizione ecologica, concentrandosi sulla tutela della biodiversità, lo sviluppo delle energie rinnovabili e la trasformazione sostenibile dell’agricoltura mediterranea.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo tra le istituzioni europee e il territorio. La deputata Scuderi porterà la sua esperienza diretta dalle commissioni parlamentari, illustrando le opportunità che l’Europa offre per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, con particolare attenzione alle sfide specifiche della Sicilia occidentale.

Durante l’incontro, organizzato dal Circolo Europa Verde di Marsala, verranno affrontati temi cruciali come la lotta al cambiamento climatico, le strategie per un’economia circolare e le possibilità di finanziamenti europei per progetti green sul territorio.

L’evento è aperto a tutti i cittadini e alle associazioni locali, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso concreto verso la sostenibilità.