Il Giovinetto: ripartenza positiva per la pallamano petrosilena

Dopo la pausa natalizia, la Puleo Il Giovinetto Petrosino è tornata in campo con una convincente vittoria nella prima partita del 2025, confermando il suo posto in vetta alla classifica del Campionato di Serie B di Pallamano. Nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave, i petrosileni hanno dominato contro Avola, chiudendo la partita con una netta affermazione che lascia intravedere le ottime potenzialità della squadra anche in un periodo di difficoltà. L’allenatore Carmelo Benigno si può dire soddisfatto della performance dei suoi ragazzi, soprattutto per l’opportunità data ad alcuni Under 16 che si sono fatti valere, guadagnandosi un meritato momento di gloria. Un segnale positivo per il futuro del club, che continua a puntare sul ricambio generazionale e sulla crescita dei propri talenti. Con la vittoria, la Puleo mantiene il primato, ma la corsa al titolo si fa più incerta, con Cus Palermo e Girgenti che restano agganciati alla testa della classifica e pronti a sfruttare ogni possibile passo falso dei Petrosileni. Questo rende ancora più importante l’approccio alle prossime sfide, a cominciare dalla trasferta contro lo Scicli Social Club, che si preannuncia gara ostica.

A seguire, lo scontro diretto contro Agrigento che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione, prima di passare alla Coppa Sicilia, dove la Puleo sarà protagonista, e infine il big match contro il Cus Palermo, che potrebbe essere decisivo per la lotta al primo posto. Il mese di gennaio si prospetta cruciale, e sarà fondamentale per la Puleo mantenere la concentrazione e prepararsi al meglio per affrontare ogni sfida con determinazione, senza lasciarsi distrarre dalle inseguitrici. In attesa del turno di riposo che darà respiro alla squadra, la parola d’ordine resta chiara: lavorare duramente per arrivare agli impegni successivi con la giusta carica e spirito di squadra, per proseguire il cammino verso un possibile trionfo.