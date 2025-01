A Trapani ritrovato un cadavere per strada. E’ giallo

Una macabra scoperta oggi a Trapani-Erice nel tardo pomeriggio: è stato rinvenuto il cadavere di un uomo nella zona di San Giuliano, a Casa Santa. Il corpo di un uomo, chiamato Liborio Como, di oltre 60 anni, è stato ritrovato nei pressi di un locale. Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e i loro colleghi della Squadra mobile. Ancora non è chiaro come sia stato ucciso, si sta aspettando il medico legale e il magistrato di turno. Pare forse per accoltellamento. Le indagini seguite dagli investigatori della squadra mobile con il magistrato di turno.