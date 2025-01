A Marsala la mostra d’arte “Anno nuovo visioni nuove”

Nuova iniziativa artistica presso lo Studio d’arte di Michaela Di Caprio in via Sarzana 32, inaugurato pochi mesi fa. La mostra collettiva “Anno nuovo visioni nuove” si apre oggi alle ore 18.30 e resta aperto al pubblico mattina e pomeriggio da lunedì al sabato (ore 10.30/13-16.30/19) fino al 30 gennaio. Visitabili le tele di Gianluca Anselmi, Jole Cascio, Michaela Di Caprio, Chahrazed Hamila, Marta Marino, Domenica Pipitone, Tommaso Rallo, Dora Vernazza. Iniziativa realizzata in collaborazione con Nomea Academy. L’inaugurazione della mostra verrà impreziosita dalle armonie dell’handpan di Pan Peter.