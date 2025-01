Marsala: Ferrovie demolisce un immobile, chiude una strada

Lavori delle Ferrovie dello Stato a Marsala. Il locale Comando della Polizia municipale rende noto che il prossimo 21 gennaio resterà chiusa al transito veicolare via Villa Araba. Si tratta della strada che congiunge via Vecchia Marsala con via Mazara, adiacente la caserma dei Carabinieri. Il provvedimento di chiusura è stato richiesto dalle Ferrovie dello Stato che nella suddetta data – dalle ore 7 alle ore 19 – procederà alla demolizione di un immobile in prossimità del passaggio a livello, collocato nella stessa via Villa Araba.