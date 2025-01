Marsala: elezioni amministrative, il centro sinistra in cerca di un candidato a sindaco. I nomi

Pd, movimenti e singoli consiglieri tra dialoghi e differenze.

E’ stata spostata in avanti di quasi un anno la data delle elezioni amministrative in Sicilia che vedono coinvolta la città di Marsala. Si penserebbe che le attività, fatte di incontri, rifiuti e strategie, avessero subito un rallentamento, invece proprio approfittando della sosta dovuta alle festività natalizie, i partiti, i movimenti e i singoli esponenti politici hanno continuato a vedersi, dialogare, scontrarsi e soprattutto capire che spazi offre loro la politica per presentarsi all’elettorato nel 2026.

La ricerca del candidato vincente

Stavolta invertiamo, forse perché per quanto ne sappiamo è più semplice, l’analisi e parliamo del centro sinistra. Orfano della vittoria alle scorse amministrative dove si presentava con il sindaco uscente, lo schieramento è uscito sconfitto e complice una farlocca legge elettorale ha portato in consiglio comunale soltanto tre consiglieri su 24. Partiamo proprio da questa considerazione (che ha escluso dalla rappresentanza in aula anche il Partito Democratico) per capire da cosa stanno ripartendo quelli della minoranza. “Secondo me – ci ha detto un consigliere di centrosinistra – non abbiamo ancora capito bene perché abbiamo così clamorosamente perso, altro che proiettarci verso il futuro”.

Ma visto che è nel futuro che si deve collocare la politica, anche nel centro sinistra sono iniziate, seppur timidamente, le riunioni e gli incontri. Chi ha partecipato in ordine sparso è proprio il Pd che in questi anni ha cambiato il segretario cittadino, ne ha eletto un altro che non si è capito bene se è stato sfiduciato oppure se ne andato, e infine è stato nominato un commissario del quale non si ha notizia mediatica (magari sta internamente tirando le fila, ma la gente lo sa?).

Il ruolo del circolo online “Nilde Iotti”

C’è anche un circolo online guidato dalla ex consigliera Linda Licari che sulle iniziative locali si è data da fare. Stiamo parlando di una primatista di preferenze che per la legge di cui sopra, non è stata eletta. Più di una volta si è parlato di una sua possibile candidatura a sindaco, magari in ticket con l’ex vice di Alberto Di Girolamo, Agostino Licari. Ma la legge elettorale ci ha insegnato che senza robuste alleanze, politico elettorali (liste, magari civiche…) non si riesce a vincere le elezioni amministrative nei comuni medio grandi come Marsala. Non sappiamo se il circolo diretto dalla Licari ha avviato queste interlocuzioni.

La ricerca di un candidato esterno

Ci risulta invece un dialogo difficilissimo con quello che resta del circolo locale dei democratici dove permangono correnti e opinioni talmente diverse che hanno portato a singoli disimpegni. Chi a sinistra sta avviando autonomamente dialoghi è il consigliere Nicola Fici (ex Pd) che in tanti danno per possibile candidato a sindaco. Fici sembra stia allargando la discussione al mondo civico moderato. Vedremo che accadrà. C’è chi vorrebbe, a sinistra, aprire ad una possibile candidatura esterna, mentre chi opta per una candidato di schieramento. In entrambi i casi i nomi che circolano sono quelli di Andreana Patti marsalese, già assessore della giunta di centro sinistra di Trapani guidata da Giacomo Tranchida e quello della dirigente regionale di Avs Antonella Ingianni. Per adesso ci fermiamo al centro sinistra. La prossima la dedicheremo alle vicende, più complesse sicuramente, del centro destra lilibetano.