Trapani Scherma sul podio del Gran Premio Giovanissimi

La Trapani Scherma in gara a Melilli, in provincia di Siracusa, per il II Gran Premio Giovanissimi svoltosi sabato 11 e domenica 12 gennaio, porta a casa grandi soddisfazioni. La competizione, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia, ha offerto ai giovani schermidori l’opportunità di confrontarsi e mettere alla prova le proprie abilità. La Trapani Scherma si è distinta per le ottime prestazioni dei suoi atleti, che hanno conquistato diversi podi e piazzamenti di rilievo: per la Categoria Ragazze Allieve Fioretto, Aurora Catalano conquista il 5° posto; nella Categoria Ragazzi Allievi Fioretto, Francesco Parisi conquista il 3° posto e sale sul podio e Vincenzo Fogliana il 9° posto; nella Categoria Maschietti Fioretto, 3° posto per Lelio Brancato che sale sul podio ed 8° posto per Giorgio Romano; nella Categoria Maschietti Spada, due ex aequo sul podio, al 3° posto Gioele Caito e Lelio Brancato e Lorenzo Bono al 19° posto. Il prossimo appuntamento per la Trapani Scherma è l’organizzazione del Campionato GPG e della 2^ Prova Paralimpica che si terranno a fine marzo a Marsala a causa della mancanza di strutture disponibili nella città di Trapani.