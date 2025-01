Paceco ancora colpita da furti di cavi dell’illuminazione, black out in Città

Negli ultimi giorni, il comune di Paceco è stato nuovamente colpito da furti di cavi dell’illuminazione pubblica e anche da anomali black-out, con conseguenti disagi alla cittadinanza e un grave danno economico per le casse comunali. In particolare, nella frazione di Nubia sono stati rubati circa 300 metri di cavi elettrici in Via delle Saline e altri 60 metri di cavi in Via Verdi (strada già al buio a causa di un precedente furto di cavi di rame che ha interessato anche la via Castelvetrano). I nuovi furti di cavi sono stati denunciati ai Carabinieri, dal Sindaco Aldo Grammatico con il comandante della Polizia municipale e il responsabile dell’Ufficio tecnico, e fino a ieri sono stati effettuati sopralluoghi nella zona di Via delle Saline e Via Verdi, da parte dei militari dell’Arma e degli amministratori con l’ausilio di tecnici, per una stima dei danni e per la localizzazione delle telecamere di sorveglianza che potrebbero avere ripeso i ladri in azione.

Nel centro abitato di Paceco, intanto, improvvisi black-out hanno spento le strade nella zona della scuola media e nel quadrilatero costituito dalla via Torrearsa, via Amendola, via Fratelli Di Falco e via Petrarca. Si è trattato di guasti anomali, riparati tra lunedì sera e ieri pomeriggio, che adesso sono oggetto di verifiche – anche con l’ausilio degli impianti di videosorveglianza presenti in paese – perché c’è la possibilità che siano stati determinati da qualche tentativo di furto dei cavi elettrici. Controlli e riparazioni eventuali sono stati predisposti anche per la frazione di Dattilo. Per un’altra zona di Paceco è invece necessario un intervento dell’Enel – più volte richiesto e sollecitato dall’Amministrazione comunale – per risolvere un guasto al contatore centrale che ha lasciato spente via Castelvetrano, via Trieste, via Trento e le strade limitrofe.

È questo il quadro delineato dall’Amministrazione Grammatico, che esprime indignazione e rammarico per gli atti criminali e i sabotaggi che danneggiano l’intera comunità, sia per le strade buie, sia per il danno economico che lievita adesso a circa centomila euro. «Stiamo collaborando con le forze dell’ordine per intensificare i controlli sul territorio, per garantire una maggiore sicurezza e prevenire ulteriori furti e danneggiamenti, e invitiamo anche la collettività a vigilare, a segnalare eventuali situazioni sospette, affinché si possa porre fine a questi atti delinquenziali che minano la serenità e la sicurezza a Paceco».