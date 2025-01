Il Comune Petrosino ha un nuovo CAP dal 1° gennaio 2025: 91032

A partire dal 1° gennaio 2025, il Comune di Petrosino ha un nuovo Codice di Avviamento Postale. Poste Italiane ha recentemente comunicato che il CAP ufficiale per il Comune sarà il 91032, un cambiamento significativo per la cittadina che, purtroppo, non aveva un CAP autonomo fino ad oggi. Petrosino è un comune abbastanza giovane, istituito nel 1980 a seguito di un processo di scorporo del territorio dalle città di Marsala e Mazara del Vallo. Inizialmente frazione di Marsala, Petrosino ha ottenuto l’autonomia comunale a seguito di un referendum popolare, sancito dalla Legge regionale n. 82 del 21 luglio 1980, con effetto dal 10 agosto dello stesso anno.

Il nuovo comune comprendeva circa 17 km² di territorio originariamente appartenenti a Marsala e 28 km² provenienti da Mazara del Vallo, inclusa la contrada Triglia-Scaletta. Oggi, con circa 7.914 abitanti, Petrosino si presenta come una realtà consolidata, e il suo nuovo CAP rappresenta un altro passo verso il pieno riconoscimento e autonomia territoriale. Fino ad oggi Petrosino condivideva il CAP con il Comune di Marsala, ma il cambiamento che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025, con l’assegnazione del 91032, segna un importante riconoscimento per la comunità. Il nuovo codice postale garantirà una gestione più precisa delle comunicazioni e dei servizi, migliorando l’efficienza logistica e dando maggiore identità al comune.