Ciclocross Alcamo, la marsalese Star Cycling dà spettacolo

Domenica 12 gennaio, si è disputata ad Alcamo la prima gara ciclistica dell’anno: la prova unica di Campionato Regionale Ciclocross, nella quale il team marsalese Star Cycling Lab dei fratelli Stella si è imposto su 4 classifiche, aggiudicandosi 3 maglie di campione regionale con gli atleti Giulia D’Aguanno, Marianna La Colla e Alessio Tumminello, vincendo così la classifica a squadre. Il Presidente Francesco Stella si dice soddisfatto e molto motivato da questa partenza: “Se il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta una stagione davvero importante”. Presenti e piazzati alla gara anche Sergio Signorino, Ezio Tumminelli, Enrico Bendici, Felice La Grutta e Riccardo Sammaritano oltreché due degli elementi del team sviluppo della Star Cycling Lab, ovvero i fratelli Piero e Francesco Bendici entrambi della categoria Esordienti. Il direttore sportivo Ninni Stella per l’occasione “allenatore in campo” si è alternato tra i ruoli di DS e Atleta portando a casa un 3° posto. Nelle prossime settimane i marsalesi saranno impegnati in gare su strada e con il rientro del velocista Agostino Visconti il team a pois promette battaglia.