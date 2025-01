Bit Milano: Mazara del Vallo partecipa con “The Best Of Western Sicily”

Mazara del Vallo sarà tra i protagonisti della BIT Milano 2025, uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico a livello internazionale, che si terrà dal 9 all’11 febbraio. La città del Satiro parteciperà con un’iniziativa ambiziosa e innovativa, il progetto “The Best Of Western Sicily”, un’occasione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze culturali, artistiche, enogastronomiche e naturali. Per la prima volta, il Comune di Mazara del Vallo apre i propri spazi espositivi anche ad altri operatori locali, offrendo l’opportunità di partecipare attivamente alla fiera. Gli espositori mazaresi avranno due possibilità: contribuire con materiali promozionali dedicati alla promozione del territorio o partecipare direttamente come co-espositori, condividendo gli spazi riservati dal Comune per uno o più giorni della manifestazione.

L’assessore comunale al Turismo ed Eventi, Germana Abbagnato, ha annunciato la pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto agli operatori locali. “Si invitano gli operatori, entro e non oltre il 19 gennaio prossimo, a presentare materiali promozionali di attività connesse alla valorizzazione del territorio in ambito sportivo, enogastronomico, culturale e artistico”. L’invito è rivolto a una vasta gamma di operatori, tra cui aziende del comparto turistico, imprese legate all’enogastronomia, associazioni culturali e sportive, oltre a Agenzie di Viaggio e Tour Operator. Questi ultimi potranno anche presenziare alla fiera come co-espositori, arricchendo l’offerta complessiva e contribuendo a mettere in luce le attrazioni e i servizi unici che Mazara del Vallo può offrire ai visitatori. Con la delibera di giunta n. 222/2024, l’amministrazione comunale ha formalizzato la propria partecipazione alla BIT di Milano. Il progetto “The Best Of Western Sicily – BIT 2025” verrà coordinato dall’agenzia di comunicazione Feedback srl. Inoltre, la giunta ha approvato lo schema di avviso pubblico e i modelli di domanda destinati agli operatori interessati. I soggetti interessati a partecipare potranno scaricarli direttamente dall’albo pretorio online del Comune. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 19 gennaio 2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

L’assessore Abbagnato ha anche sottolineato che il progetto mira a coinvolgere tutte le realtà locali interessate a promuovere il territorio, con particolare attenzione ai settori dello sport, della cultura, dell’enogastronomia e dell’arte. “Il Comune condividerà i propri spazi prenotati in fiera BIT Milano con altri espositori mazaresi impegnati nella valorizzazione e promozione del territorio in doppia veste o con la raccolta di materiali promozionali o con la possibilità di condividere gli spazi”. La partecipazione alla BIT rappresenta una straordinaria opportunità per raccontare la bellezza, la storia e l’unicità di Mazara del Vallo. La città, infatti, non è solo una delle perle della Sicilia occidentale, ma anche un crocevia di culture e tradizioni che la rendono una meta turistica di grande fascino. Attraverso questa iniziativa, si punta a mettere in risalto il valore del territorio, rafforzandone il posizionamento come destinazione di eccellenza a livello internazionale.