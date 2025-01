Sicilia: una madre uccisa dal figlio 26enne, arrestato

Un brutale femminicidio è accaduto in Sicilia. Dopo una lite un 26enne uccide la madre con 15 coltellate. E’ accaduto a Messina, in un’abitazione di via Cesare Battisti. La vittima è Caterina Pappalardo, di 62 anni: sul suo corpo sarebbero state contate oltre 15 coltellate, al culmine di un diverbio. Sul posto gli agenti della Mobile con il capo Vittorio La Torre, quelli della scientifica e i carabinieri, che stanno provando a ricostruire i fatti. Il figlio, Giosuè Fogliani, è stato già arrestato. Ancora da capire i contorni della vicenda, sulla quale stanno indagando gli inquirenti. Sembrerebbe che il giovane prima di uccidere la madre l’abbia stordita con lo spray al peperoncino. Il magistrato che si sta occupando del caso è il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio.