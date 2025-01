Piano salva-casa: in Sicilia agevolazioni per regolarizzare case vuote o sfitte

Negli ultimi anni, sono emerse diverse agevolazioni che lo Stato ha riservato alle famiglie interessate a ristrutturare le proprie abitazioni. Tra queste, esempi significativi sono il Superbonus e l’Ecobonus, entrambi pensati per chi realizzasse interventi in grado di migliorare l’efficienza energetica degli edifici: un connubio tra vantaggio e piacere, che mira a ridurre l’inquinamento atmosferico. La sostenibilità è infatti uno degli obiettivi principali delle politiche odierne. Tuttavia, in Sicilia esiste un’iniziativa legislativa specifica rivolta ai residenti della regione, ancora poco conosciuta: si tratta del cosiddetto Piano salva-casa. Questo disegno di legge punta a semplificare gli interventi edilizi più comuni e consente di regolarizzare piccoli abusi che, altrimenti, impedirebbero la vendita di case vuote o sfitte, riaprendo così il mercato immobiliare e restituendo sicurezza al settore. Tra le novità previste, c’è la possibilità di installare vetrate panoramiche removibili trasparenti e strutture di protezione solare, come tende o pergolati, a condizione che non vengano trasformati in spazi chiusi in modo permanente.

Inoltre, i fondi derivanti dalla demolizione delle costruzioni abusive saranno destinati al completamento delle opere pubbliche rimaste sospese e a progetti di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di incrementare l’offerta di alloggi e riqualificare le aree più degradate. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino, ha già approvato il disegno di legge per l’adozione delle “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, avviando l’iter parlamentare che permetterà l’attuazione del Piano salva-casa in Sicilia. L’obiettivo finale è quello di eliminare le incertezze interpretative e uniformare la legislazione regionale in materia edilizia. Non resta che informarsi per conoscere tutti i vantaggi del Piano salva-casa.