Mazara rivolge l’ultimo saluto a Disma Tumminello, scultore apprezzato anche a New York

“La Città di Mazara del Vallo piange la scomparsa del Maestro Disma Tumminello, apprezzato scultore, artista e docente, venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 95 anni. Alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione comunale”. Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci esprime i sentimenti di cordoglio per la scomparsa del Maestro Disma Tumminello. Disma Epifanio Tumminello è un noto scultore e operatore estetico italiano, nato nel 1930 a Mazara del Vallo. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha proseguito gli studi all’Accademia di Salisburgo. In seguito alla sua carriera accademica, ha ottenuto la titolarità di cattedra presso il Liceo Artistico di Palermo, prima di prendere la meritata pensione nel 1990.

Durante la sua attività professionale, Tumminello ha dedicato la sua arte alla scultura ed all’operatività estetica. Ha quindi creato numerose opere, molte delle quali sono state acquisite in collezioni pubbliche e private di prestigio. In particolare, alcune delle sue opere sono esposte permanentemente alla galleria Agrifoglio di Milano, all’Arte al Borgo di Palermo ed alla Wiesner Art Gallery di Brooklyn, a New York.

Nello svolgimento della sua attività artistica, Tumminello ha trovato casa nello Studio d’Arte Contemporanea “Officina del Politeama”, di Palermo. Grazie alla sua eccelsa creatività e sensibilità artistica, il suo lavoro è stato riconosciuto a livello internazionale ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti. A Mazara del Vallo tra le sue ultime realizzazioni si segnala – come sottolineato dal prof. Giacomo Cuttone – il “Giardino onirico” sulla nuova facciata del Palazzo comunale di piazza della Repubblica con un richiamo al linguaggio artistico di Pietro Consagra.