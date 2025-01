Ondata di maltempo tra Sicilia e Calabria, l’isola è ancora in zona gialla

Un’ondata di maltempo da venerdì andrà a interessare la Sicilia e la Calabria potrebbe rilevarsi veramente intensa. La risalita, dalle coste libiche, di una depressione mediterranea, carica di umidità, proveniente dalle basse latitudini africane, potrebbe anche produrre precipitazioni molto intense, con conseguenti disagi, per criticità di carattere idraulico e idrogeologico, specie nel caso di un passaggio più orientale della struttura ciclonica. Nel caso del peggioramento atteso questo venerdì l’enorme quantitativo di acqua precipitabile a disposizione, soprattutto fra Sicilia e Calabria, rischia di favorire eventi precipitativi estremi, specie nel caso in cui tale flusso molto umido sud-orientale interagirà con i rilievi della Sicilia orientale o della Calabria ascendendo di botto e creando i presupposti per lo sviluppo di forti moti convettivi capaci di produrre temporali stazionari (v-shaped storm), in grado di generare criticità di carattere idraulico e idrogeologico.

Già in queste ore si registra un acquazzone a Palermo con strade allagate e difficoltà di viabilità. La Protezione Civile peraltro, ha diramato un nuovo bollettino ancora prevedendo zona gialla con piogge e temporali.