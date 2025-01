Calcio Femminile: il Marsala batte in casa il Trapani per 4 a 0

La Virtus Femminile Marsala ospita e batte il Trapani Calcio Femminile al “Nino Lombardo Angotta” per l’ultima giornata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile. 4-0 è infatti il risultato a favore del gruppo di mister Valeria Anteri che alla 5º giornata di ritorno per questo primo turno di stagione, senza subirne, realizza quattro reti con le firme di Cristina Termine, Claudia Musumeci e per due volte Claudia Bannino. In attesa di conoscere gli sviluppi sulla seconda fase di stagione, le azzurre sono già al lavoro per i prossimi appuntamenti nei quali affronteranno rispettivamente le formazioni di Atletico Scelsa in trasferta alle 11:00 del 25 gennaio e Palermo FC in casa alle 15 del 1 febbraio, nel triangolare di semifinale di Coppa Italia Eccellenza Femminile.

Tabellino di gara:

Risultato: 4-0

Marcatori: Termine, Musumeci, Bannino, Bannino.

Virtus Femminile Marsala: Barbara(P), Di Napoli, Alcamo(Foderà 37’ st), Pisciotta(V),

Termine(C), Musumeci(Tardino 40’ st), Bannino, Sciacca, Agozzino, Bahloul, Pipitone B.

Panchina: Donato(P), Manuguerra, Agate, Foderà, Giacalone(P), Tardino.

Allenatrice: Valeria Anteri

Trapani Calcio Femminile: Liuzza(P), Ruggirello, Bircau, Bellomo, Genovese, Pantaleo,

Acabbo(V), Provenzano(De Blasi 36’ st), Cammareri(Enea 10’ st), Catania(C), Palma(Altese 24’

st).

Panchina: Angelo(P), De Blasi, Enea, Impiccichè, Altese.

Allenatore: Antonio Catania

Arbitro: Salvatore Scaduto sezione di Trapani

Note: Ammoniti al 36’ e al 40’ del secondo tempo Antonio Catania (Tecnico) e Viola Genovese

(Atleta) del Trapani Calcio Femminile.

Campo da gioco: “Nino Lombardo Angotta”