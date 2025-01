Il ragazzo ferito a Marsala a colpi di machete e il racconto su Tgcom. Cosa è successo. VIDEO

“Inizialmente pensavo fosse una bottigliata, non una coltellata. Tutti e tre i soggetti erano armati“. La mamma del giovane Ettore che è stato picchiato selvaggiamente da tre ragazzi stranieri nei giorni scorsi, di sera, davanti un pub in pieno centro storico, senza un valido motivo – naturalmente picchiare per un futile motivo è reato da condannare – ha raccontato a Tgcom 24 cosa è accaduto al figlio e in quei terribili momenti: “Mentre si è in servizio 118, tutto ci si può aspettare – scrive l’infermiera – non sicuramente di dover soccorrere il proprio figlio per una barbara aggressione alle spalle, in pieno centro storico”. Suo figlio in diverse storie su Instagram ha ripreso i ragazzi, ha voluto rendere pubblica la sua storia perchè è quella vissuta mesi fa da una ragazza marsalese a cui hanno rubato il cellulare e che ha ricevuto pure una coltellata e quella di tanti altri ragazzi. Come dichiara l’infermiera, non è di certo una situazione facile quella dell’emergenza 118 sul nostro territorio così come è da due anni che questa microcriminalità e la violenza giovanile si sta facendo sempre più largo. Ettore in una di queste “storie” ha anche affermato che “lo scambio di persona” non è giustificabile. Concordiamo.

