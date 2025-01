Virtus Femminile Marsala: l’atleta Caporelli convocata per il progetto FIGC Calcio+15

La Virtus Femminile Marsala si prepara ancora una volta ad essere rappresentata nelle vetrine nazionali di calcio femminile: attesa nella capitale sarà infatti Giulia Caporelli, classe 2010 di ruolo attaccante che con il suo talento ha guadagnato un esordio record la scorsa stagione di eccellenza regionale femminile per la prima squadra di coach Valeria Anteri. L’atleta castelvetranese è perciò tra le convocazioni finali del tecnico responsabile Massimiliano Osman insieme ad altre tre calciatrici della provincia di Trapani quali: Angelica Caldararo del Città di Trapani, Loredana De Simone dell’Accademia Trapani e Miriam Piazza del Trapani Calcio Femminile. La nostra selezione “Trinacria”, accompagnata dal team manager Giovanna Marfia, sarà così impegnata in un triangolare del Progetto FIGC Educativo-Formativo Calcio+15 contro le formazioni di “Pintadera” e “Tirrenica” presso il Centro Sportivo “Campo Dei Miracoli” a Roma per tutta la giornata di domenica 12 gennaio 2025.