Progetti innovativi e spazi per under 35, il Comune di Mazara pubblica un avviso

Il Comune di Mazara del Vallo intende partecipare al bando promosso dall’Anci (associazione nazionale comuni italiani) che prevede finanziamenti fino ad un massimo di 350mila euro per progetti innovativi con previsione di assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35 per l’attuazione di tali progetti e di una compartecipazione economica comunale del 20%.

A seguito del “via libera” della Giunta Municipale guidata dal sindaco Quinci, che ha adottato un’apposita determina a riguardo, è stato pubblicato nell’albo pretorio online un avviso con il quale il Comune di Mazara del Vallo ricerca operatori economici che manifestino l’interesse ad essere partner per la co-progettazione ai fini della partecipazione al bando. Nel caso di finanziamento, l’attuazione del progetto si svilupperà in uno spazio assegnato all’interno dell’immobile San Carlo Borromeo di via San Giovanni. Gli interessati a divenire partner di co-progettazione ed all’assegnazione dello spazio in caso di attuazione del progetto, dovranno presentare adesione alla manifestazione d’interesse utilizzando il modello di domanda allegato all’avviso ed inviandolo entro e non oltre le ore 13 di venerdì 17 gennaio esclusivamente via mail a: protocollo@comune.mazaradelvallo.tp.it Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici del V Settore comunale in giorni ed orari d’ufficio al numero 0923 671656.