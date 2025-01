L’EnoDoro Marsala Volley vince a Pescara e sale ancora in classifica

Quarto risultato utile consecutivo per l’EnoDoro Marsala Volley che nella dodicesima giornata, penultima di andata del Campionato serie B1 di Volley femminile, batte in trasferta la Sirdeco Volley Pescara con il netto risultato di 3-0 grazie ai parziali 18/25, 12/25 e 23/25.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata; una sfida senza storia che ha rispettato il pronostico pre gara che vedeva in vantaggio le azzurre di coach Giangrossi, alla sua prima panchina in maglia azzurra, e che ha effettivamente consegnato l’intera posta in palio al roster che ha espresso la migliore pallavolo di giornata. Gioca bene le sue carte il Marsala Volley a partire dallo starting six con in campo la diagonale Courroux/Varaldo, le bande Pozzoni e Bondavalli e le centrali Zingoni e Cecchini alternate al libero Oggioni. Un primo set equilibrato con le lilibetane a gestire il piccolo vantaggio di tre punti conquistato durante le fasi di gioco e con le padrone di casa a provare a rientrare nel punteggio senza però riuscirvi. Una costante che si manterrà fino alla vittoria finale del set per 18/25. Nel secondo parziale le abruzzesi hanno dato la sensazione di non essere in campo e l’EnoDoro Marsala Volley si impone facilmente con il parziale di 12/25. Il terzo set è stato più incerto ed equilibrato con il Pescara in vantaggio in diversi momenti della sfida, ma con capitan Varaldo e compagne sempre pronte a non far scappare l’avversario nel punteggio, quando, un break di tre punti riporterà in vantaggio le lilibetane a cui basta spingere sull’acceleratore per evitare di allungare il match; 23/25 e vittoria. Giangrossi inserisce nella mischia tutto il roster a disposizione senza alcuna eccezione, concedendo minutaggio e fiducia nei meccanismi di gioco anche a chi ha giocato meno con il risultato che tutte le atlete sono andate a punti. La conquista dell’intera posta in palio lancia il Marsala Volley al terzo posto ad una sola lunghezza dal secondo.



Tabellino: Sirdeco Volley Pescara – EnoDoro Marsala Volley 0-3 ( 18/25, 12/25, 23/25)

Sirdeco Volley Pescara: Barbieri 5, Cerrone 6, Boscolo 1, Michelini 2, Dumayma 7, Mazzoni 4, Falcone (L), Passamonti 6, Di Norscia ne. Coach: Luisa Fusco.

EnoDoro Marsala Volley: Pozzoni 7, Cecchini 7, Courroux 2, Zingoni 4, Bondavalli 6, Varaldo 14, Oggioni (L), Caserta 12, Carpio 1, Guastella 2, Lo Gerfo. Coach: Lino Giangrossi.

Statistiche: Battuta (punti/err): Marsala 10/1, Pescara 4/6 – Muri punto: Marsala 9, Pescara 1 – Ricezione: Marsala 50%, Pescara 42% – Attacco: Marsala 37%, Pescara 30%. Arbitri: Sig. Cosmo Costa coadiuvato dal Sig. Francesco Mastrogiovanni.