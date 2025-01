Il Marsala Futsal vince 3-0 a Regalbuto va a +6 in classifica

Il Marsala Futsal conferma il proprio primato nel girone H di serie B, piazzandosi a + 6 dallo stesso Regalbuto sconfitto in casa 3 a 0 dalla ‘banda Torrejon’. Partita tra le più difficili e ostiche del Campionato, un gioco maschio in cui le squadre hanno cercato di mantenere i nervi saldi, non sempre cosa facile, giocando molto di testa. Il Marsala a 30 punti è a punteggio pieno, vincendo in Campionato 10 gare su 10 e mantenendo l’imbattibilità anche in Coppa Divisione. Una grande prova corale per gli azzurri di Mister Rafa Torrejon – grande ex di giornata – che hanno dimostrato di essere un bel collettivo molto unito ed eterogeneo. La prossima gara, la prima del girone di ritorno si terrà il 18 gennaio ancora in trasferta, questa volta contro il Villaurea incontrato la scorsa settimana in Coppa. Il 25 la formazione lilybetana sconterà il turno di riposo e tornerà a giocare tra le mura amiche del Palasport San Carlo il 1° febbraio contro il Drago Acireale.

Primo tempo: Un determinato Relgabuto fa tremare la porta difesa da Vallarelli cercando di fare pressione su un Marsala sempre guardingo e creando varchi dalle fasce. Il Marsala però non perdona e alla prima palla recuperata dai piedi degli avversari, l’1-2 di De Bartoli e Barroso porta il vantaggio degli azzurri con il 27 azzurro che mette il pallone in rete al 5’. Entrambe le squadre prendono le misure; dopo il goal degli ospiti la squadra di casa sbanda e prende un grosso abbaglio che va a favore del Marsala: dalla rimessa, Vallarelli lancia un pallone lungo vedendo Barroso davanti la porta e il suo guizzo serve a siglare il 2 a 0 al 13′. Dopo l’uscita del portiere regalbutese sul ‘furetto’ De Bartoli, uno scontro di gioco innervosisce gli animi in campo e l’arbitro estrae due rossi, uno per parte tra cui all’ex Barroso che finisce anche a terra. Il gioco si ferma per sedare il clima sul parquet e sugli spalti.

Secondo tempo: La ripresa del match mette alla prova non solo l’aspetto tattico ma anche quello mentale delle squadre in campo molto attente ad ogni singola azione e un pò di calo fisiologico dopo aver dato tanto, è naturale. Nella prima parte della seconda frazione di gioco è il Marsala Futsal che soffre qualcosina col Regalbuto che però vedrà solo il palo della porta difesa da Vallarelli. Il tempo di ricaricare le pile e il Marsala chiude la partita sul 3 a 0 al 15’: la squadra di casa sfrutta il portiere di movimento e quando Foderà si ritrova la sfera tra i piedi con un occhio osserva la porta sguarnita per poi sferrare un tiro che si insacca direttamente in rete.