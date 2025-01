Compagni di classe del Liceo Scientifico di Marsala si riuniscono a 60 anni dal diploma

La V A del Liceo Scientifico di Marsala dell’anno scolastico 1964/65 si è ritrovata per celebrare il sessantesimo anniversario del diploma con una riunione conviviale. L’evento, tenutosi in un’atmosfera gioiosa e familiare, è stato un’occasione speciale per rivivere i ricordi del passato e testimoniare che i legami costruiti in gioventù resistono al trascorrere del tempo. Durante la cena, i partecipanti hanno condiviso aneddoti scolastici e riflettuto sui valori che li hanno accompagnati nel corso della vita. Uno dei momenti più intensi è stato quello dedicato al ricordo dei compagni di classe e dei docenti che non sono più presenti, ma che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva. L’incontro non è stato solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per rinsaldare il senso di appartenenza a una comunità che ha saputo resistere al trascorrere degli anni. Tra brindisi, abbracci e promesse di rivedersi presto, gli ex alunni si sono salutati portando con sé la gioia e l’emozione di una serata che rimarrà nei loro cuori. Un’arrivederci, dunque, al prossimo incontro, con la certezza che l’amicizia e la memoria scolastica saranno ancora il filo conduttore di nuove riunioni.