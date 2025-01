Borsa di Studio in memoria del notaio marsalese Leonardo Pizzo ad una studentessa meritevole

La Famiglia Pizzo prosegue nel suo impegno di valorizzazione dell’impegno scolastico e sociale in memoria del compianto Notaio Leonardo Pizzo, figura di spicco della comunità marsalese, venuto a mancare il 24 dicembre 2020. Per il terzo anno consecutivo, viene rinnovata l’iniziativa della Borsa di Studio che porta il suo nome, un riconoscimento che va oltre il mero sostegno economico, rappresentando un ponte tra il passato e il futuro, dove la memoria si fa esempio. La Borsa di Studio viene assegnata secondo criteri che rispecchiano i valori che hanno caratterizzato la vita del Notaio Pizzo: l’eccellenza professionale, l’impegno sociale e la passione per il prossimo. I requisiti per l’assegnazione comprendono il conseguimento della maturità nell’ultima sessione presso il Liceo Classico di Marsala, l’iscrizione alla facoltà di Giurisprudenza e un documentato impegno in attività sociali durante il percorso liceale.

Nelle precedenti edizioni, il premio ha già contribuito al percorso formativo di due promettenti studentesse: nel 2022, Giulia Maria Martorana ha ricevuto il riconoscimento, con un toccante ricordo del Notaio Pizzo offerto dal dottor Lucio Casano. L’anno successivo, nel 2023, è stata la volta di Arianna Trainito, con l’avvocato Giuseppe Spada incaricato della commemorazione. La cerimonia di assegnazione della Borsa di Studio per l’anno 2024, coordinata come sempre dal Rotary Club Marsala, di cui il Notaio Leonardo Pizzo è stato socio fondatore, si è tenuta venerdì 20 dicembre presso l’Aula Magna del Liceo Classico Giovanni XXIII a Marsala. Quest’anno, l’onore di tratteggiare il profilo umano e professionale del Notaio Pizzo è stato affidato al Prof. Michele Sollima, che si aggiunge così ai prestigiosi relatori delle passate edizioni.

Ad essere premiata è stata la studentessa Ludovica Monteleone che si è distinta durante il percorso liceale per il suo impegno costante e i risultati eccellenti, uniti a una notevole capacità di gestire le sfide personali. La sua indole empatica e il forte senso di responsabilità sociale si manifestano nell’attivo impegno come Consigliere del Rotaract Club e nel volontariato presso l’AIL, attività che porta avanti sia a Marsala che a Milano, dove frequenta la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica. All’evento ha partecipato, in rappresentanza del Sindaco, l’Assessore, Avv. Ignazio Bilardello, e il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano a testimonianza dell’importante valenza istituzionale dell’iniziativa. “Questa Borsa di Studio rappresenta non solo un tributo alla memoria di nostro marito, padre e nonno – afferma la famiglia Pizzo – ma anche un investimento concreto nel futuro della nostra comunità, sostenendo giovani che scelgono di intraprendere la strada delle professioni legali con lo stesso spirito di servizio e dedizione che ha sempre contraddistinto l’operato del Notaio Leonardo Pizzo“.