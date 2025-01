In auto, a piedi, in moto: così le telecamere ‘beccano’ chi abbandona rifiuti a Marsala. VIDEO

Ancora abbandono di rifiuti a Marsala. Centro e periferie non vengono risparmiate, così il Comune tramite la propria pagina Facebook e con il supporto dell’attività di controllo della Polizia Municipale tramite il sistema di sorveglianza attivato, ha diffuso un video in cui si vedono diverse persone incivili abbandonare i propri rifiuti senza rispettare le regole previste, sia a piedi che in moto o in auto.

GUARDA IL VIDEO:

“Tenere pulita la città non dovrebbe essere un’imposizione, ma un dovere di tutti – scrivono dal Comune -. E dovrebbe essere pure un piacere vivere in un ambiente dove decoro e igiene vengono rispettati. Purtroppo, si registra ancora inciviltà da parte di taluni cittadini che si ostinano a non seguire elementari regole di convivenza. Abbandonare i rifiuti per strada e alimentare discariche abusive sono comportanti puntualmente puniti con sanzioni amministrative, nonchè con il sequestro dei veicoli usati per il trasposto della spazzatura. Laddove sussistano i presupposti, i nominativi degli autori degli atti illeciti vengono pure comunicati all’Autorità Giudiziaria. In questo video della Polizia Municipale sono oltre 120 le telecamere che vigilano in diverse zone, sia in centro che in periferia alcuni esempi di inciviltà. E fa un certo effetto vedere le immagini di un cittadino che ha cura di sistemare i rifiuti nella discarica abusiva che, lui stesso, contribuisce a far crescere”.