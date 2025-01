Al Teatro Ariston di Trapani in scena Cristiana Capotondi

Sarà Cristiana Capotondi la protagonista del prossimo appuntamento della rassegna teatrale 2024/2025 del Cine Teatro Ariston di Trapani in programma mercoledì 15 gennaio alle 21.00. La nota attrice italiana porterà in scena lo spettacolo dal titolo “La Vittoria è la balia dei vinti”. Ad oltre ottant’anni dal 25 settembre 1943, Cristiana Capotondi affronta il bombardamento di Firenze nel monologo di Marco Bonini. Tra l’evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, una madre racconta alla figlia che sotto le bombe non ci sono né vincitori né vinti. Il racconto parte da quella terribile notte del 25 Settembre, quando uno stormo di 36 aerei Wellington inglesi, mirando all’importante nodo ferroviario della stazione di Campo di Marte, manca inesorabilmente l’obiettivo ferroviario causando così la morte di centinaia di civili.

Moglie del sovrintendente dei beni culturali di Firenze, nonna Vittoria risiede a Palazzo Pitti dove si trova al riparo nelle cantine. All’incubo della guerra si aggiungerà per la donna la difficoltà di difendere una scelta condizionata da tabù sociali e pregiudizi: allattare i due gemelli della sua balia che aveva perso il latte a causa dello shock. Ma la guerra è uguale per tutti, sotto le bombe non ci sono più corti e signorie. E i bambini, che non causano o iniziano le guerre, sono le vittime più vulnerabili. Oltre all’amatissima Cristiana Capotondi, lo spettacolo vedrà la partecipazione in video di Penelope Brizzi. Le musiche sono di Jonis Bascir, la produzione di Stefano Francioni Produzioni.