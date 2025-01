Si ricostituisce il Kiwanis Club di Marsala, inattivo dal 2019￼

Il Kiwanis Club di Marsala, inattivo dal 2019, si è ricostituito grazie alla tenacia e all’entusiasmo del neo presidente Francesco Gerardi, alla preziosa collaborazione del Kiar, Santo Minafò e del Lgt dr. Giuseppe Alletto, a. ‘23/’24 Div. 7 e del Direttivo Nazionale e Regionale. Lo scorso novembre, durante una serata conviviale, il Kiar, Santo Minafò, dopo i saluti, ha invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio, per commemorare la recente dipartita dello stimatissimo, Michele Gentile Lgt. del Gov. Div. 7 , sostituito da Angelo Giordano, eletto nella serata. La cerimonia della Consegna della Charter ha avuto luogo presso la Villa Favorita di Marsala alla presenza del Governatore Nazionale Stefano Farese, del Past Gov. Nazionale Francesco Garaffa, della Segretaria Nazionale Nicoletta Funghi e delle rappresentanze dei K.Club della Divisione 7. Presenti alla cerimonia anche le rappresentanze istituzionali: Enzo Sturiano, presidente del Consiglio comunale di Marsala ed il Consigliere Gaspare Di Girolamo. Tra i Club services marsalesi ospiti: Diego Maggio, presidente del Lions, Aldo Galileo, presidente del Rotary International e Rosanna Gerardi, presidente della FIDAPA. Significativa per la rinascita del Club di Marsala è stata anche la collaborazione del neodirettivo formato dal Presidente Eletto, Andrea Marino, dalla Vicepresidente dr. Ilaria Laudicina, dalla Cerimoniera Martina Gerardi, dalla Segretaria prof.ssa Flavia Palumbo, dal Tesoriere Maurizio Culicchia e dai consiglieri: Nicolò Cascio, Antonella Meccanico, dr. Domenico Cammareri, dott.ssa Denise Catalano, Gemma Zizzo e dalle socie entranti, dott.ssa Loredana Lo Cacciato e Rosy Sammartano.

Sono stati distribuiti per l’occasione i distintivi ed i gagliardetti ai suddetti soci. Gli illustri relatori, Gov. Stefano Farese e Past Gov. Francesco Garaffa, hanno evidenziato le nobili finalità del Kiwanis club, mirate a tutelare i deboli, in particolare i bambini disagiati per una crescita migliore. Le presenze istituzionali si sono complimentate per la realizzazione del Club e delle collaborative attività future. Il Presidente Francesco Gerardi ha ricevuto dal Gov. Nazionale con grande onore ed emozione la Charter, tra gli applausi dei presenti, per un importante momento che segna l’avvio della ripresa dell’ attività del Kiwanis Club di Marsala. Il neo Presidente nel suo discorso ha informato sulla programmazione annuale 2024/2025, che prevede la realizzazione di diversi progetti, tra i quali quello proposto dalla vicepresidente dr. Ilaria Laudicina sul tema nazionale dell’anno: “Anoressia e Bulimia”, che sarà sviluppato dalla stessa con la collaborazione del nuovo KC nelle scuole marsalesi e sulle proposte progettuali di altri soci, come la realizzazione di un laboratorio di ceramiche per bambini diversamente abili, la beneficenza ai bambini del Sud Sudan di cui si occupa il missionario don Mario Pellegrino, il gemellaggio con la chiesa di Tunisi per i bambini disagiati, grazie a padre Francesco Fiorino ed altri progetti , che saranno attenzionati nel corso dell’anno. La serata si è conclusa felicemente con una cena conviviale all’insegna dell’armonia e dell’amicizia Kiwaniana.

[ Angela Flavia Palumbo ]