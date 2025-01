Giulia Adamo: “per il porto di Marsala occorre l’impegno urgente delle istituzioni locali”

Sulla struttura lilibetana ennesimo intervento del movimento “Coraggio e Passione”

Sulla ormai pluridecennale vicenda del porto di Marsala interviene il movimento “Coraggio e Passione”. L’organizzazione civica che fa capo all’ex sindaca lilybetana Giulia Adamo, ha da sempre sensibilizzato la città sui temi del porto. Nello scorso novembre 2024 ha tenuto una partecipatissima assemblea per fare il punto sulla situazione che dovrebbe portare all’inizio dei lavori portuali di cui ormai la struttura non può fare a meno.

Il silenzio delle istituzioni locali e la proposta dell’ex deputata

“Mi sorprende il silenzio non solo dei cittadini – afferma Giulia Adamo – ma soprattutto di chi li rappresenta nelle istituzioni. A volte ho l’impressione che del futuro del porto di Marsala non interessi che a pochi soggetti”. Il movimento Coraggio e Passione, tramite la loro leader rilancia la proposta già formulata in passato e che non comprende perché non stia seguendo l’iter prefissato: “Dopo il ribasso d’asta di oltre 380 mila euro si era stabilito di utilizzare questi fondi per iniziare il dragaggio dei fondali portuali. Avevamo anche proposto che, dopo l’approvazione della finanziaria regionale, ci fosse un’iniziativa che tendesse ad addizionare alle somme già disponibili provenienti dal ribasso, un’ulteriore cifra per avviare e completare i lavori di dragaggio”.

Il mancato impegno della deputazione regionale della provincia

Da allora, affermano quelli di Coraggio e Passione”, sulla vicenda è calato un silenzio assoluto. “Ho personalmente contattato il sindaco Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, oltre che diversi consiglieri di Palazzo VII Aprile – ha proseguito Giulia Adamo – si sono detti disponibili a perorare a livello regionale la nostra proposta. Ma sembra che non ci sia stato alcun seguito e la situazione è ancora in fase di stallo. Mi rivolgo ai deputati regionali di questa provincia e in modo particolare all’onorevole marsalese Stefano Pellegrino: Marsala non può più aspettare lungaggini burocratiche. Intervengano nelle sedi istituzionali per fare iniziare i lavori. Per quanto ci compete abbiamo anche interpellato l’assessore regionale al ramo il quale si è detto disponibile a sostenere l’iniziativa. Ora occorre l’impegno e l’intervento delle istituzioni locali”.