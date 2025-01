Favignana, il consigliere del PD Pietro Giangrasso lascia la maggioranza

“Con senso di responsabilità verso i cittadini che rappresento, comunico la mia decisione di lasciare il gruppo di maggioranza ‘Vivere le Egadi – Forgione Sindaco’ e proseguire il mio mandato come consigliere indipendente appartenente al Partito Democratico”, afferma in una nota Pietro Giangrasso, Consigliere Comunale delle Isole Egadi.

I motivi della scelta

“Questa scelta – spiega Giangrasso – è frutto di una profonda riflessione sulle dinamiche interne alla giunta e di conseguenza al gruppo consiliare e sulla direzione politica che ha preso. Quello che inizialmente era nato come un progetto ambizioso, capace di portare un reale cambiamento per la nostra comunità, si è via via trasformato in un contenitore vuoto, privo di visione e incapace di rispondere alle sfide del territorio. In questi mesi ho continuato a svolgere il mio ruolo anche in condizioni non proprio ottimali. Purtroppo, il mio impegno è stato sistematicamente ignorato, con il ruolo che mi era stato riservato: un semplice numero che alzasse la mano al momento opportuno in aula.

Giangrasso afferma che la sua la delusione non è solo di natura politica, ma anche personale”.

La distanza dal gruppo di maggioranza

Per queste ragioni, Giangrasso ritiene inevitabile prendere le distanze dal gruppo di maggioranza: “Dichiaro la mia indipendenza politica, ma continuerò il mio percorso amministrativo come membro del Partito Democratico. Farò opposizione ogni volta che sarà necessario e sosterrò con convinzione tutto ciò che ritengo utile e giusto per la nostra comunità”.