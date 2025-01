Al Comune di Marsala ricevuta Chiara Vinci, l’attrice sarà protagonista di ‘Neet’ al Cinema

Il sindaco Massimo Grillo e il suo vice Giacomo Tumbarello hanno accolto a Palazzo Municipale l’attrice marsalese Chiara Vinci. La prossima settimana è in uscita nelle sale cinematografiche il suo primo film da protagonista, “NEET”, per la regia di Andrea Biglione. “Siamo felici e onorati di questo incontro, hanno affermato Grillo e Tumbarello. Vediamo con piacere che la tua giovane carriera è in crescita e ammiriamo anche il tuo impegno sociale con questo tuo ultimo lavoro al cinema”. Il riferimento è proprio al suo ultimo film “Neet” (acronimo per l’inglese “Not in Education, Employment or Training“), ovvero soggetti inattivi e, per questo, considerati invisibili alla società. Sul punto, infatti, il sindaco Grillo ha reso noto a Chiara Vinci che si stanno avviando progetti, già finanziati, per promuovere la non discriminazione di questi soggetti – in gran parte giovani – nonché la partecipazione attiva dei “neet” in attività di pubblica utilità, sia sociali che turistiche. Al termine dell’incontro, la foto ricordo e gli omaggi istituzionali.

Chiara Vinci, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, si è laureata in Arti e Scienze dello spettacolo all’Università “La Sapienza” di Roma. Ha ricoperto piccoli ruoli in Don Matteo, Unwanted, I Predatori…, ma è nota al pubblico grazie alla fiction “Storia di una famiglia perbene”, dove interpreta il ruolo di Maddalena (la seconda stagione è andata in onda lo scorso Novembre su Canale 5). Ha esordito al cinema nel film “Momenti di trascurabile felicità”, di Daniele Luchetti, dove ha recitato a fianco di Pif; mentre è stata protagonista del cortometraggio “La felicità non è una truffa”, diretto da Paolo Genovese. Nel 2022 ha ricevuto il premio Kineo alla Mostra del Cinema di Venezia come “giovane rivelazione”.

Nel film “NEET”, il prossimo 16 Gennaio al cinema, Chiara Vinci recita – tra gli altri attori – con Fabrizio Biggio, Caterina Murino e Maurizio Bousso.