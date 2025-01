“La cisterna del Consorzio di Bonifica svuotata da 700 litri di gasolio derubato”

Quello che è successo al Consorzio di Bonifica Agrigento 3 di Sciacca è un caso alquanto anomalo e preoccupante. La cisterna del Consorzio, con circa 700 litri di gasolio, è stata danneggiata e svuotata. Delle prime indagini si stanno occupando i Carabinieri, dopo aver raccolto una denuncia a carico di ignoti, con il coordinamento della procura della Repubblica. I ladri sono entrati in azione – non si sa bene quando – in contrada Caricagiachi tra la fine di ottobre, quando l’ultima volta la cisterna è stata controllata, e la fine delle feste di Natale. Soltanto martedì scorso, la scoperta e dunque la corsa, del responsabile del Consorzio di bonifica, alla stazione dei carabinieri.