Rugby, al Trofeo del Pupo convocati 9 atleti dei Fenici di Marsala

Ancora conferme in casa Fenici Rugby Marsala. Ben 9 atleti Under 16 sono stati convocati al torneo regionale “Trofeo del Pupo” giunto alla seconda edizione, che si svolgerà domenica prossima 12 Gennaio presso il campo Sciavicco di Messina. Tre le squadre formate dai migliori atleti siciliani che si sfideranno con formazioni miste sotto gli occhi attenti dei tecnici federali per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Il presidente Moreno Debiasi e il tecnico Nicola Rallo sono soddisfatti per il lavoro espresso dai ragazzi in allenamento e dei risultati raggiunti, frutto di tanta attenzione che lo staff mette a disposizione per i ragazzi: Simone Catinella, Mattia Rallo, Nicolò Russo, Daniele Genovese, Luca Sangiorgio, Gabriele Cappitelli, Federico Frusteri, Gabriele Di Pietra, Davide Debiasi.