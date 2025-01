“Quest’anno pessima organizzazione per il Presepe vivente di Custonaci”

Ci scrive un cittadino marsalese, Gaspare Barraco, in merito al presepe vivente di Custonaci, muovendo alcune critiche. Questa la lettera:

“Quest’anno una pessima organizzazione per raggiungere la Grotta di Mangiapane con il Presepe vivente. Prima il parcheggio era in zona Cornino, adesso nel paese in collina, per attese di ore per salire sul pullman. Le navette, forse due, dovevano fare un lungo tragitto e quindi attese enormi al freddo e al forte vento. Ho rinunciato a vederlo”, scrive Barraco.