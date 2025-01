Con l’entusiasmo di una nuova opportunità per il turismo locale, ieri nella sala del Consiglio comunale pantesco è stato presentato il nuovo collegamento aereo settimanale Perugia-Pantelleria, operativo dal 7 giugno al 27 settembre 2025. La compagnia maltese HelloFly metterà a disposizione un Dash 8-400 da 78 posti, offrendo ai viaggiatori un’esperienza confortevole e veloce. “La nostra isola compie un passo decisivo verso un futuro di connessioni più solide e un turismo in costante crescita – ha dichiarato il Sindaco Fabrizio D’Ancona durante la conferenza stampa -. Questo volo non è solo un ponte tra Pantelleria e il centro Italia, ma anche un segnale di come l’impegno congiunto tra istituzioni e operatori possa trasformarsi in risultati concreti. Abbiamo tutte le potenzialità per continuare a crescere e attrarre nuovi flussi turistici“.

Il nuovo volo partirà ogni sabato da Perugia alle ore 11:45 con arrivo a Pantelleria alle 13:05, per poi ripartire alle 13:45 verso Perugia con arrivo alle 15. Certo una tratta in una settimana è ancora troppo poco ma è un inizio per il rilancio turistico. L’operativo è stato appena lanciato, ma ha già riscosso un primo successo: sono stati venduti i primi cento biglietti, segno di un forte interesse per questa nuova opportunità. L’incontro ha visto la partecipazione dell’Assessore al Turismo Federico Tremarco, del CEO Teodosio Longo di HelloFly e degli operatori turistici. Tra gli interventi, è emersa la volontà di prolungare la stagione turistica e di garantire flussi costanti di passeggeri, elemento chiave per attrarre e mantenere collegamenti strategici. “Questo volo consolida il posizionamento di Pantelleria come destinazione accessibile, attrattiva e sostenibile” ha concluso il Sindaco. “Continueremo a lavorare per offrire a turisti e residenti nuove opportunità e per far crescere l’isola nel panorama nazionale e internazionale“.