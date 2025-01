Marsala: al via i lavori per riaprire la Piscina Comunale. “A ottobre dovrebbe essere pronta”

A più di cinque anni dalla chiusura dell’impianto, sono stati avviati i lavori per la riattivazione della piscina comunale di via Dante Alighieri. La struttura era da tempo inutilizzabile a causa dello stato di abbandono in cui si è venuta a trovare e ai conseguenti atti vandalici che hanno danneggiato diverse sue parti. Ciò ha determinato non pochi disagi a tanti fruitori abituali, che in alcuni casi sono stati costretti a spostarsi a Trapani o in altri centri della provincia per proseguire l’attività sportiva o, in certi casi, per seguire il proprio percorso terapeutico riabilitativo. Proprio per questo c’erano state diverse sollecitazioni da parte della comunità cittadina per la riapertura, che con l’inizio dei lavori sembra adesso percorribile.

A visitare il cantiere c’erano gli assessori della Giunta municipale di Marsala, nonché il tecnico comunale Fabrizio Giacomarro (RUP) e la dirigente Rosa Gandolfo (Lavori Pubblici). L’investimento è di quasi 1 milione di euro, di cui 450 mila euro dal Fondo ministeriale “Sport e Periferie 2023”, circa 250 mila assegnati dalla Regione su proposta dell’onorevole Stefano Pellegrino e 230 mila euro di compartecipazione comunale. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Vincenzo Di Marco e i lavori affidati all’Impresa Giuseppe Capobianco (Palma di Montechiaro) che, secondo cronoprogramma, dovrà ultimarli entro il mese di giugno.

Gli interventi riguardano opere di manutenzione straordinaria necessarie a ripristinare le originarie condizioni di sicurezza dal punto di vista strutturale, nonchè l’adeguamento degli impianti tecnologici esistenti. Il progetto di riqualificazione mira, inoltre, a ridare piena funzionalità a spogliatoi, servizi igienici, docce e infermeria. Secondo le direttive CONI e FIN (Federazione Italiana Nuoto), la piscina sarà omologata per quattro discipline: nuoto, salvamento, pallanuoto e nuoto sincronizzato. La piscina, che dovrebbe riaprire ad ottobre prossimo, potrà essere utilizzata per attività subacquee (sia in apnea che con utilizzo di autorespiratori). La vasca – di dimensioni mt. 21 x 50 – è profonda mt. 2,25 per oltre 32 metri e per e 1,35 metri per il restante tratto. Oltre ad un moderno e sostenibile intervento di efficientamento energetico, il progetto prevede che si realizzi nell’area destinata agli spettatori un apposito spazio destinato ad ospitare alcune carrozzine per persone disabili.

Soddisfazione per l’inizio dei lavori è stata espressa dal sindaco Massimo Grillo, affermando che la riapertura dell’impianto era tra le priorità dell’amministrazione. “Per questo – afferma il primo cittadino lilibetano – assieme all’onorevole Stefano Pellegrino, al presidente Enzo Sturiano e all’assessore Ignazio Bilardello – oggi qui e che ringrazio – ho lavorato alla ricerca di fondi per poterlo restituire alla cittadinanza, e le risorse ottenute ed impegnate ci hanno consentito di affidare i lavori avviati stamani. Gli appassionati, gli atleti e soprattutto chi fa del nuoto un uso terapeutico potranno godere di un impianto rinnovato e pienamente inclusivo”.